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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 08:26

| den İstanbul'a yeni uyarı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

son dakika tahminlerini kurumun internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan tahminlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapılırken, Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinde havanın kar yağışlı olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Şubat Pazar hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

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