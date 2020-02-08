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  • 08.02.2020 16:30
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 16:30

: 'nın Feke ilçesinde faciadan dönüldü! nedeniyle yol çöktü

haberi... 'nın Feke ilçesinde, nedeniyle yol çöktü. İlçede bir ev yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Geçen yıl Şubat ayında heyelan nedeniyle yine aynı yolda çökme meydana geldiği bildirildi.

Adana'da faciadan dönüldü
İlçede 3 gündür etkili olan yağış sonrası Kayadibi Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yolun 200 metrelik bölümü nedeniyle çöktü. Yol üzerinde elektrik telleri ve köyün içme suyunun borularının bulunduğu kısmın zarar görmesi nedeniyle köyün elektrik ve suyu kesildi.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol araç trafiğine kapandı. Uğurlubağ Mahallesi'ndeki Osman Çelen'e ait yayla evi, oluşan heyelan nedeniyle yıkılarak kullanılamaz hale geldi.



Geçen yıl Şubat ayında heyelan nedeniyle yine aynı yolda çökme meydana geldiği bildirildi.

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