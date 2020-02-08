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Kesim hatalı 1 için 100 bin TL istiyor

Para, parayı çekti! 'te yaşayan , 15 yıl önce ATM'sinden parasını çekti. Paraların içerisindeki 1 'nin üst bölümde kesim hatası olduğunu fark etti. benzeri olmayan bu parayı, 100 bin liraya satışa çıkartan Gültekin, "Eşi benzeri yok. İnşallah sakladığıma değer" dedi.

Temiz para
Para, parayı çekti! 'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin, 15 yıl önce ATM'sinden parasını çekti. Paraların içerisindeki 1 YTL'nin üst bölümde kesim hatası olduğunu fark etti. benzeri olmayan bu parayı, 100 bin liraya satışa çıkartan Gültekin, "Eşi benzeri yok. İnşallah sakladığıma değer" dedi.

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