Para, parayı çekti! Gaziantep'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin, 15 yıl önce banka ATM'sinden parasını çekti. Paraların içerisindeki 1 YTL'nin üst bölümde kesim hatası olduğunu fark etti. Eşi benzeri olmayan bu parayı, 100 bin liraya satışa çıkartan Gültekin, "Eşi benzeri yok. İnşallah sakladığıma değer" dedi.
- Yaşam
- 08.02.2020
- Gazete
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