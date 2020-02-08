Hekimin acı sonu

Antalya Serik'te dün yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Otomobilin sürücüsü 2 çocuk babası veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız (47), yaşamını yitirdi. Şoför Ömer Başdemir ise gözaltına alındı. Antalya Serik'te dün yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Otomobilin sürücüsü 2 çocuk babası veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız (47), yaşamını yitirdi. Şoför Ömer Başdemir ise gözaltına alındı.
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