Bugünkü
Takvim

Hekimin acı sonu

Antalya Serik'te dün yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Otomobilin sürücüsü 2 çocuk babası veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız (47), yaşamını yitirdi. Şoför Ömer Başdemir ise gözaltına alındı.

Hekimin acı sonu
Antalya Serik'te dün yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Otomobilin sürücüsü 2 çocuk babası veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız (47), yaşamını yitirdi. Şoför Ömer Başdemir ise gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHekimin acı sonu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri