Böyle hırsızlık görülmedi! 150 yıllık tarihi çeşmeyi çaldılar.... Hırsızlar, bu kez 150 yıllık tarihe göz dikti. Yol kenarındaki taş çeşmeyi çalanların yakalanması için harekete geçildi. Yöre halkı da yaşanan olaya isyan etti

Böyle hırsızlık görülmedi! Şaşkına çeviren olay, Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde önceki gün meydana geldi.



EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bölge halkı, Vakfıkebir-Tonya yolundaki 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tarihi eser kaçakçılarını yakalamak için harekete geçti. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, "Çeşmenin 150 yıllık tarihi var. Nohutoğlu ailesince hayrat olarak yapılmış bir çeşmeydi" dedi.







Sosyal medyadan da yaşanan olaya tepki geldi. Vatandaşlar, çeşmenin fotoğrafını paylaşıp 'Bu kadarına da pes' dedi.



hırsızlık görülmedi! Şaşkına çeviren olay, Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde önceki gün meydana geldi.Bölge halkı, Vakfıkebir-Tonya yolundakifark etti. Durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tarihi eser kaçakçılarını yakalamak için harekete geçti. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, "ÇeşmeninNohutoğlu ailesince hayrat olarak yapılmış bir çeşmeydi" dedi.Sosyal medyadan da yaşanan olaya tepki geldi. Vatandaşlar, çeşmenin fotoğrafını paylaşıpdedi. TÜM MANŞETLER