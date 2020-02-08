Böyle hırsızlık görülmedi! 150 yıllık tarihi çeşmeyi çaldılar....

Böyle hırsızlık görülmedi! Şaşkına çeviren olay, Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde önceki gün meydana geldi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Bölge halkı, Vakfıkebir-Tonya yolundaki 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tarihi eser kaçakçılarını yakalamak için harekete geçti. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, "Çeşmenin 150 yıllık tarihi var. Nohutoğlu ailesince hayrat olarak yapılmış bir çeşmeydi" dedi.
Sosyal medyadan da yaşanan olaya tepki geldi. Vatandaşlar, çeşmenin fotoğrafını paylaşıp 'Bu kadarına da pes' dedi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Bölge halkı, Vakfıkebir-Tonya yolundaki 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tarihi eser kaçakçılarını yakalamak için harekete geçti. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, "Çeşmenin 150 yıllık tarihi var. Nohutoğlu ailesince hayrat olarak yapılmış bir çeşmeydi" dedi.
Sosyal medyadan da yaşanan olaya tepki geldi. Vatandaşlar, çeşmenin fotoğrafını paylaşıp 'Bu kadarına da pes' dedi.
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