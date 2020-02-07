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  • 07.02.2020 08:58
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 08:58

TIR, bekleyen otomobillere çarptı: 5 yaralı

'da TIR'ın bekleyen iki otomobile çarptı. da 5 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı

, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. 'un kullandığı 33 AN 025 plakalı TIR, iddiaya göre bekleyen Hilmi Keskin idaresindeki 01 BL 519 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 YKR 29 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri yolun sağına savrulurken, diğer otomobil ise TIR'ın önünde yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, refüjdeki aydınlatma direği de devrildi. Kazada yaralanan Meser Bozkurt, Ömer Keskin, Zübeyir Koçak, Metin Elmastaş ve Yunus Kılıç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Araçlar ise ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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