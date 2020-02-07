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  • 07.02.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 09:29

: , Erzincan, Burdur ve 'nın bazı ilçelerinde edildi! 7 Şubat

haberi... Kar yağışı nedeniyle tatil haberleri de peş peşe geliyor. Gelen son dakika bilgisine göre 'nin Çameli, Çal ve Bekilli, Erzincan'ın Refahiye, 'nın Kula ve Burdur'un Altınyayla, Çavdır ile Gölhisar ilçelerinde eğitime ara verildi.



Denizli'de dün gece başlayıp, sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çameli ilçesinde okullar tatil edilirken, Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün için Çameli ilçesinde okullar tatil edildi. Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

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