Jiletli pusu

Bursa'da cinayet zanlısı Ömer Dokuz'un yargılanmasına başlandı. İntikam için adliyeye giden B.Ö, bıçak haline getirdiği jiletle yakalandı.
B.Ö, 3 jileti diş fırçasına monte etti. Adeta ustura haline getirdi. Polise enselendi.
B.Ö, 3 jileti diş fırçasına monte etti. Adeta ustura haline getirdi. Polise enselendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.