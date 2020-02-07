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Jiletli pusu

Jiletli pusu... Bursa'da cinayet zanlısı Ömer Dokuz'un yargılanmasına başlandı. İntikam için adliyeye giden B.Ö, bıçak haline getirdiği jiletle yakalandı.

Jiletli pusu
Bursa'da cinayet zanlısı Ömer Dokuz'un yargılanmasına başlandı. İntikam için adliyeye giden B.Ö, bıçak haline getirdiği jiletle yakalandı.



B.Ö, 3 jileti diş fırçasına monte etti. Adeta ustura haline getirdi. Polise enselendi.

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