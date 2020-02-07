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  • 07.02.2020 20:31
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 20:31

'de devrildi!

'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Başakşehir'de su tankeri devrildi!

'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Coşkun yönetimindeki 41 L 6076 plakalı su tankeri, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Coşkun ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekipler tankerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Şarampole yuvarlanan tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.

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