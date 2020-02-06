Senetler ödenmezse hangi yollar izlenir?

Bir alışveriş dolayısıyla karşımdaki kişiyle senet imzaladık. Fakat senetler ödenmiyor. Uygulayacağım hukuki yol ne olabilir?
Senet iki kişi arasında bir satış ya da hizmet sonucunda gerçekleşebilmektedir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yer alan 3 mevcut senet tipi vardır. Bunlar çek, bono ve poliçedir. Hepsi farklıdır ama benzerlikleri vardır. Kişilerin aralarında imzaladıkları senetlerde noter onayına gerek duyulmaz. Burada önemli olan durum, uygun şartlara ve kurallara göre hazırlanmış senet olmalarıdır. Bir senet anlaşması sonucunda vadesi gelmiş ancak halen ödenmemiş senet artık ödenmemiş senet kapsamına girmektedir. Bu açıdan senetlerin tahsilatı için iki yol takip edilebilir. Birincisi, elden tahsil etme yöntemidir. Diğeri ise banka aracılığı ile tahsil edilen senettir. Vade tarihinden itibaren 2 gün içinde tahsil edilebilmektedir. Eğer kişi imzalanan senet karşısında ödememekte direniyor ve vadesi geçeli uzun zaman oluyorsa, icra takip işlemleri ile bir hukuk bilirkişisinden destek alınmalıdır. Böylelikle ödemesi için kendisine tanınan yasal süreç takip edilebilir.
Senet iki kişi arasında bir satış ya da hizmet sonucunda gerçekleşebilmektedir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yer alan 3 mevcut senet tipi vardır. Bunlar çek, bono ve poliçedir. Hepsi farklıdır ama benzerlikleri vardır. Kişilerin aralarında imzaladıkları senetlerde noter onayına gerek duyulmaz. Burada önemli olan durum, uygun şartlara ve kurallara göre hazırlanmış senet olmalarıdır. Bir senet anlaşması sonucunda vadesi gelmiş ancak halen ödenmemiş senet artık ödenmemiş senet kapsamına girmektedir. Bu açıdan senetlerin tahsilatı için iki yol takip edilebilir. Birincisi, elden tahsil etme yöntemidir. Diğeri ise banka aracılığı ile tahsil edilen senettir. Vade tarihinden itibaren 2 gün içinde tahsil edilebilmektedir. Eğer kişi imzalanan senet karşısında ödememekte direniyor ve vadesi geçeli uzun zaman oluyorsa, icra takip işlemleri ile bir hukuk bilirkişisinden destek alınmalıdır. Böylelikle ödemesi için kendisine tanınan yasal süreç takip edilebilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMALhukuk@takvim.com.tr
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