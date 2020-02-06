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Şans Topu'nda 4 kişiye 222’şer bin

5+1 bilen 4 kişi, 222.657'şer lira kazandı. 5 bilenler 4.788, 4+1 bilenler 509, 4 bilenler 53, 3+1 bilenler 27, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 7, 1+1 bilenler ise 4 lira alacak.

4 kişiye 222’şer bin
5+1 bilen 4 kişi, 222.657'şer lira kazandı. 5 bilenler 4.788, 4+1 bilenler 509, 4 bilenler 53, 3+1 bilenler 27, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 7, 1+1 bilenler ise 4 lira alacak.

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