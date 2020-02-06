Denizli'de bir garip köpek davası

Denizli'de G.G. isimli genç kadının köpeği Şans, geçtiğimiz Temmuz ayında evden kaçtı. Üç gün sonra köpeğin A.Ö'de olduğu anlaşıldı. Şans'ı geri isteyen G.G, A.Ö'nün "Köpeği veterinere götürdüm. 800 lira harcadım. Paramı ver, yoksa köpeği vermem" sözleriyle büyük şokunu yaşadı. Olay yargıya taşındı. Genç kadının nişanlısı Mustafa Zengin, "Mahkeme ertelendi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" bilgisi paylaştı.
Mustafa Zengin, A.Ö'nün Şans'ı bilinmeyen bir yerde sakladığını söyledi.
Mustafa Zengin, A.Ö'nün Şans'ı bilinmeyen bir yerde sakladığını söyledi.
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