Başkent’te kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Keçiören ve Çankaya ilçelerinde Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, 2 araçta ve 1 iş yerinde yaptıkları aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek nitelikte olduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ve 22 bin 388 cinsel içerikli ürün yakaladı.



Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı.