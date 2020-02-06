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  • 06.02.2020 08:28
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 08:28

beyaza büründü

’da sabaha karşı yağmaya başlayan kar, birçok noktada etkili oldu. Daha önce çevre ilçelere yağan kar, bu kez şehir merkezinde de kendini gösterdi. Çankaya, Keçiören, Ulus ve gibi merkezi ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelere yağan kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Ankara beyaza büründü

lılar güne kar yağışıyla uyandı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı gün doğumuna yakın hızını arttırarak birçok noktada etkili oldu.

Kar yağışında işe gitmeye çalışan Canan Durmaz, "Güzel bir güne uyandığımı düşünüyorum. En azından hava biraz yumuşadı. Artık şu mikroplar ölsün istiyorum. Yağmur, kar bizim Ankara'da trafik oluyor" dedi.


Ankara'nın uğrak noktalarından Çankaya'daki Kuğulu Park'ta karın tadını çıkaran İbrahim Soyak ise, "Aylardır bu günü bekliyorduk. Nihayet Ankara'ya kar yağdı. Çok özlediğimiz bir görüntüydü bu. Ankara'nın değişik kesimlerine yağıyordu ama -Çankaya civarına pek yağmıyordu. Şu anda Tunalı civarına da yağıyor. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. İnşallah gün boyunca devam eder bu görüntü. Eskilerin tecrübesine göre bu kar ince yağıyor. Ben tutar umudundayım" şeklinde konuştu.

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