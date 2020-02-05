Üç aylar, ilahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükûnun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Regaip kandili ile birlikte başlayacak üç aylar takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile birlikte belli oldu. Regaip kandili ile başlayan üç aylar, Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini de içerisinde barındıran üç aylar ne zaman başlıyor? Regaip kandili ne zaman idrak edilecek? Regaip kandili nedir? İşte 2020 Diyanet dini günler takvimi...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.