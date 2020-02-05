Protez bacakla 'ilk adım' heyecanı yaşayan Buket öğretmen öğrencilerine kavuştu

Kayseri Develi'de görev yapan İngilizce öğretmeni Buket Durmuş, Kaval kemikleri ve parmakları eksik olarak dünyaya geldi. Bu yüzden 35 yaşına kadar yürümekte güçlük çekti. Yedi ay önce ise Adana'da protez bacak ameliyatına girdi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından da iyileşti. Önceki gün görev yaptığı Develi İMKB Fen Lisesi'ne yürüyerek gitti. Engelli olduğunu öğrencilerine hiçbir zaman hissettirmediğini dile getiren Durmuş, "Üç yıllık öğretmenim ama meslek hayatıma başlarken bile bu kadar heyecanlanmamıştım. 35 yıl sonra tekrardan doğduğumu hissettim çünkü ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Öğrencilerime yabancı dil değil, sevginin dilini de öğrettiğimi hissettim" dedi.
Gençler, öğretmenlerini çiçeklerle karşıladı. Duygusal buluşmada mutluluk gözyaşları aktı.
Gençler, öğretmenlerini çiçeklerle karşıladı. Duygusal buluşmada mutluluk gözyaşları aktı.
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