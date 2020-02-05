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Protez bacakla 'ilk adım' heyecanı yaşayan Buket öğretmen öğrencilerine kavuştu

 'de görev yapan İngilizce öğretmeni , protez bacak ameliyatına girdi. Yedi ayda iyileşti. Görev yaptığı Develi 'ne yürüyerek gitti.

Bir 'Buket' mutluluk
Kayseri 'de görev yapan İngilizce öğretmeni Buket Durmuş, Kaval kemikleri ve parmakları eksik olarak dünyaya geldi. Bu yüzden 35 yaşına kadar yürümekte güçlük çekti. Yedi ay önce ise 'da protez bacak ameliyatına girdi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından da iyileşti. Önceki gün görev yaptığı Develi 'ne yürüyerek gitti. Engelli olduğunu öğrencilerine hiçbir zaman hissettirmediğini dile getiren Durmuş, "Üç yıllık öğretmenim ama meslek hayatıma başlarken bile bu kadar heyecanlanmamıştım. 35 yıl sonra tekrardan doğduğumu hissettim çünkü ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Öğrencilerime yabancı dil değil, sevginin dilini de öğrettiğimi hissettim" dedi.



Gençler, öğretmenlerini çiçeklerle karşıladı. Duygusal buluşmada mutluluk gözyaşları aktı.

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