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  • 06.02.2020 05:03
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 05:03

'de ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

'de nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, binaların çatıları uçtu. Ağaç ve çatılardan parçalar düşmesi sonucu çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle başta Talas, Erkilet, İldem bölgeleri olmak üzere kent merkezinde bazı ağaçlar ve elektrik direkleri yerinden söküldü, çatı uçtu.

Çatılardan düşen parçalar ve ağaçlar nedeniyle çok sayıda otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.



Polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürürken, hasar gören araçlar için raporlar tutuldu.

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi.

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