İstanbul için son dakika kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün ve yarın kar yağacak mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İstanbul'da son günlerde hava sıcaklarının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan vatandaşların "Bu akşam ve yarın İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri ve kar yağışı görülecek iller

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Tahmin edilen hava sıcaklıklarına göre İstanbul'da hava 10 derecenin altına düşecek. Perşembe sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterecek.Cuma günü ise kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.

Bu akşam ülke genelinde beklenen hava sıcakları ve tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu tahmininde yer alan bilgilere göre kar kalınlığının 10 santimetreyi bulacağı belirtildi.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

6 Şubat Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu

MARMARA VE EGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 Şubat Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8 Şubat Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, öğleden sonra Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; öğleden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos), öğleden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

9 Şubat Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu