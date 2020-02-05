Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Enez açıklarında devriyeleri sırasında Yunanistan'a kum midyesi kaçakçılığı yaptığı belirlenen fiber tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada 280 kilogram kum midyesi bulundu.

Teknedeki 3 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 30'ar bin lira para cezası uygulandı. Kanun kapsamında kaçakçılığın yapıldığı belirlenen tekneye de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzerine el konuldu.

Yakalanan midyeler denize bırakıldı.

Türkiye'de çok rağbet görmese de Akdeniz mutfaklarında ilgi çekmesi nedeniyle Edirne'de kum midyesi kaçakçılığının son yıllarda arttığı belirtiliyor.