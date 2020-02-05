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  • 05.02.2020 08:56
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 08:56

'de midye kaçaklığı! 90 bin lira ceza!

'nin Enez ilçesinde 'a midye kaçakçılığı yaparken yakalanan 3 kişiye 90 bin lira para cezası uygulandı. 'de çok rağbet görmese de mutfaklarında ilgi çekmesi nedeniyle Edirne'de kum midyesi kaçakçılığının son yıllarda arttığı belirtiliyor.

Midye kaçakçılığına binlerce lira ceza!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Enez açıklarında devriyeleri sırasında 'a kum midyesi kaçakçılığı yaptığı belirlenen fiber tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada 280 kilogram kum midyesi bulundu.

Teknedeki 3 kişiye Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 30'ar bin lira para cezası uygulandı. Kanun kapsamında kaçakçılığın yapıldığı belirlenen tekneye de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzerine el konuldu.

Yakalanan midyeler denize bırakıldı.

'de çok rağbet görmese de mutfaklarında ilgi çekmesi nedeniyle 'de kum midyesi kaçakçılığının son yıllarda arttığı belirtiliyor.

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