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  • 04.02.2020 07:08
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 07:08

Son dakika: 'da korkunç ! Halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı

Son dakika haberine göre   istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. da Kartal Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı

Katal istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. da Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

AYRINTILAR GELECEK...

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