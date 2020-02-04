5 Şubat Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika Kayseri Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kayseri hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi. Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı hafif yağmurlu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ