Bugünkü
Takvim

'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

’de üniversite öğrencisi , 1 ay önce sırra kadem bastı. Erkek arkadaşından ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Arama çalışmaları süren genç kızın yeni görüntüleri çıktı. Üniversiteli Gülistan Doku, 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı.


Genç kızın, erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrılıp minibüse gidermen güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.




Arama çalışmaları ise sürüyor. 'dan gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri