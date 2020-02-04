Arama çalışmaları süren genç kızın yeni görüntüleri çıktı. Üniversiteli Gülistan Doku, 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı.
Genç kızın, erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrılıp minibüse gidermen güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Arama çalışmaları ise sürüyor. Şanlıurfa'dan gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor.
Gülistan Doku
Genç kızın, erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrılıp minibüse gidermen güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Arama çalışmaları ise sürüyor. Şanlıurfa'dan gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor.
Gülistan Doku
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.