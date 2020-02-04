çalışmaları süren genç kızın yeni görüntüleri çıktı. Üniversiteli, 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı.

Genç kızın, erkek arkadaşı'dan ayrılıp minibüse gidermen güvenlik kamerasınaArama çalışmaları ise sürüyor. Şanlıurfa 'dan gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor.