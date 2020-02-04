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  • 05.02.2020 07:01
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 07:01

'da : Yaralılar var

'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede ya dönüştü. Olayda iki kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken polis kaçan saldırganı arıyor.

Beykoz'da silahlı kavga: Yaralılar var

Olay saat 02:30 sıralarında Çubuklu Mahallesi, Engürü Bağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, silahına sarılan saldırgan iki kişiyi yaralayarak kaçtı.



İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



POLİS ZANLIYI ARIYOR
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay yerinde çok sayıda kovan bulunurken, polis tartışma sırasında silahını çekerek iki kişiyi yaralayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



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