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  • 04.02.2020 10:20
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 10:20

'da operasyonu: 5 tutuklama

'da ülkeye afyon sakızı ve sentetik esrar soktuğu öne sürülen uyruklu 3 şüpheli ile sokakta sattıkları ileri sürülen 9 zanlı, gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'ya sokmaya çalışan ve sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ilk operasyonda 'dan 'ye giriş yapan uyruklu Vahit Ahmedi (28), Ali Jan Hamdaru (26) ve Md Mıjonur Rahman (30) isimli şahısların afyon sakızı ile sentetik esrar getirdiği bilgisine ulaştı. Polis zanlıların otoyoldan geldiğini belirleyerek İncirlik Park Alanında beklemeye başladı. Bir süre sonra zanlıların geldiğini belirleyen polis aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 920 gram afyon sakızı, 825 gram sentetik esrar ve 71 bin lira para bulundu.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Bu arada, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda ise 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 146 gram bonzai ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplamda 12 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Afganistan uyruklu Vahit Ahmedi ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

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