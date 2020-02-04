Erzincan'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Erzincan'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Bugün 5 ilde eğitime ara verilmesinde sonra için gözler yarın için bir açıklama yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki Erzincan'da yarın okullar tatili mi? Peki, 5 Şubat Erzincan'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

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