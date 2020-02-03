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Evinde yaralı kargaya bakan kadına kesilen para cezası iptal edildi

Evinin bahçesinde bulduğu biri yaralı, iki yavru kargaya evinde baktığı için bin 294 lira idari para cezası kesilen kadının, avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz kabul edilerek cezası iptal edildi.

Kargaşa bitti
İstanbul 'ta yaşayan Sabahat Arkan (79), bir süre önce bahçesinde yaralı bulduğu iki kargayı evine aldı. Hayvanları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da durumu ve yetkililerine aktardı. Ancak dört ay boyunca hiç kimse kapısını çalmadı. Aralık ayında 1. Bölge Müdürlüğü'nden gelen yetkililer, "Adresi bulamamıştık" deyip kargaları teslim aldı. Arkan'a, bin 294 lira para cezası uyguladı. Büyük şaşkınlık yaşayan Arkan'ın cezanın iptali için açtığı dava sonuçlandı. Arkan iptal edilen ceza nedeniyle çok mutlu olduğunu vurguladı.



"Ben hayvanseverim. Evimde kedilerim de var, kuşlarım da var. Bana dokunmasınlar, hayvanlara dokunmasınlar" dedi.

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