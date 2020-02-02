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'nin en genç Sevimli oldu

'nin en genç ortaya çıktı.Toplam 4 bin 974 pilotun görev yaptığı havayolu şirketinin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki tipi uçaklarda görev yapan Sevimli oldu.

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