THY'nin en genç kaptan pilotu ortaya çıktı.Toplam 4 bin 974 pilotun görev yaptığı havayolu şirketinin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Boeing 737 tipi uçaklarda görev yapan kadın pilot Selin Sevimli oldu. THY'nin en genç kaptan pilotu ortaya çıktı.Toplam 4 bin 974 pilotun görev yaptığı havayolu şirketinin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Boeing 737 tipi uçaklarda görev yapan kadın pilot Selin Sevimli oldu.
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