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  • 02.02.2020 09:26
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 09:29

| İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlanırken, İstanbul için kar yağışı tarihi de verildi. 5 günlük hava durumu tahminlerinde perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 8-10 derece arası düşeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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