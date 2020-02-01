Bayilerden loto oynayanlar akşam saatlerinden itibaren 1 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto'nun bu hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi 4 milyon 535 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi arama motorlarında 2 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. İşte haftanın kazanan numaraları

1 ŞUBAT MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10 - 11 - 16 - 17 - 42 - 46