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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 21:21

1 Şubat MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye kazanan numaralar hangileri?

1 Şubat MPİ çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bayilerden loto oynayanlar nı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sayısal Loto oyununun Çarşamba günü yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu. 4 milyonluk ikramiyenin 1 kişi tarafından kazanılmasının ardından gözler na çevrildi. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları belirlendi. İşte sonuçları

1 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Bayilerden loto oynayanlar akşam saatlerinden itibaren 1 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto'nun bu hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi 4 milyon 535 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi arama motorlarında 2 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. İşte haftanın kazanan numaraları

1 ŞUBAT MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10 - 11 - 16 - 17 - 42 - 46

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