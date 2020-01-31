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Tacizci etti

'da 22 yaşındaki H.D, iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Evine gelen jandarmayı gören H.D, 'Beni tutuklamaya geldi' diyerek av tüfeğiyle etti. Hastaneye götürülen H.D, sevk sırasında can verdi.

Tacizci intihar etti
Isparta'da 22 yaşındaki H.D, iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Evine gelen jandarmayı gören H.D, 'Beni tutuklamaya geldi' diyerek av tüfeğiyle etti. Hastaneye götürülen H.D, sevk sırasında can verdi.

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