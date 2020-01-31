Isparta'da 22 yaşındaki H.D, cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Evine gelen jandarmayı gören H.D, 'Beni tutuklamaya geldi' diyerek av tüfeğiyle intihar etti. Hastaneye götürülen H.D, sevk sırasında can verdi.
- Yaşam
- 31.01.2020
- Gazete
Tacizci intihar etti
Isparta'da 22 yaşındaki H.D, cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Evine gelen jandarmayı gören H.D, 'Beni tutuklamaya geldi' diyerek av tüfeğiyle intihar etti. Hastaneye götürülen H.D, sevk sırasında can verdi.
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