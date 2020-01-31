Sultangazi'de, savcılığa şikayette bulunan Cüneyt Özcan, telefonla arayarak kendisini bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan, güvenini kazandıktan sonra da hesap bilgilerini alıp adına bankadan 93 bin lira kredi çeken kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Sultangazi'de, çalıştığı iş yerinin maaş ödemesinin yapıldığı bankayı değiştirmesi Cüneyt Özcan'a pahalıya mal oldu. İddiaya göre, iş yerinin bir başka bankayla anlaşmasından kısa bir süre sonra Özcan'ı kendisini daha önce maaşının yattığı bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtan kişi aradı. Özcan'ın hesabına bankada kalan parası diye 423 lira yatıran kişiye güvenen Özcan, telefonda kişisel bilgilerini verdi. Kredi istemediğini söylemesine rağmen ısrarcı olan kişi, telefonu başka bir kişiye aktardı. Bu kişiler, Özcan'ı 45 dakika telefonda oyalarken, kendilerine 93 bin liralık kredi çekti. Bir süre sonra durumu fark eden Özcan, savcılığa giderek dolandırıldığı şikayetinde bulundu.