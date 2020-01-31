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  • 31.01.2020 16:34
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 16:34

: 'da u! Zeytin bidonundan çıktılar

haberi... ’ın Göle ilçesinde, jandarma tarafından kaçakçılarına yönelik yapılan larda, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait bin 234 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler zeytin bidonundan çıktı
Göle ilçesinde kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, art arda lara imza attı.



Operasyonlarda, çeşitli otomobil, otobüs ve adreslerde yapılan aramalarda zeytin bidonları içinde Bizans ve Ortaçağ ile çeşitli dönemlere ait bin 234 adet sikke, mühür ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.



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