Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen İklim Aksiyon Takımı'ndan (UZMAR act.) Engin Hınçer, Ebru Caymaz ve Müge Erinanç'tan oluşan Türk ekip, Grönland'a gitti. İklim şartlarını ve doğal yaşamı gözlemleyerek kayıt altına aldı.
Ekibin dalış eğitmeni Hınçer, "Amacımız, küresel ısınmaya dikkat çekmek iklim değişikliğiyle alakalı farkındalık yaratmaktı. Ayrıca -40 derecede köpeklerin çektiği kızaklarla buzul vadisini geçen ve -20 derece hava sıcaklığı, -2.2 derece su sıcaklığında dalış yapan ilk Türk ekip olduk. Amacımıza ulaşmak için; Uzmar'ın desteğini almaktan büyük kıvanç duyuyoruz" dedi.
Ekibin dalış eğitmeni Hınçer, "Amacımız, küresel ısınmaya dikkat çekmek iklim değişikliğiyle alakalı farkındalık yaratmaktı. Ayrıca -40 derecede köpeklerin çektiği kızaklarla buzul vadisini geçen ve -20 derece hava sıcaklığı, -2.2 derece su sıcaklığında dalış yapan ilk Türk ekip olduk. Amacımıza ulaşmak için; Uzmar'ın desteğini almaktan büyük kıvanç duyuyoruz" dedi.
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