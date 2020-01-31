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Küresel hareket! ’da kışın dalış yapan ilk ekip oldular...

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen 'ndan (UZMAR act.) Engin Hınçer, ve 'tan oluşan Türk ekip, 'a gitti. İklim şartlarını ve gözlemleyerek kayıt altına aldı.

Küresel hareket
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen 'ndan (UZMAR act.) Engin Hınçer, Ebru Caymaz ve Müge Erinanç'tan oluşan Türk ekip, 'a gitti. İklim şartlarını ve gözlemleyerek kayıt altına aldı.



Ekibin dalış eğitmeni Hınçer, "Amacımız, küresel ısınmaya dikkat çekmek iklim değişikliğiyle alakalı farkındalık yaratmaktı. Ayrıca -40 derecede köpeklerin çektiği kızaklarla buzul vadisini geçen ve -20 derece hava sıcaklığı, -2.2 derece su sıcaklığında dalış yapan ilk Türk ekip olduk. Amacımıza ulaşmak için; Uzmar'ın desteğini almaktan büyük kıvanç duyuyoruz" dedi.

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