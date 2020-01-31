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Koş Sevinç koş!

Sivas'ta lise öğrencisi Sevinçnur Çelik (17), köyde koyunları kovalayarak atletizme başladı. Azmiyle birçok başarı elde etti. Şimdi ise Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Koş Sevinç koş!
Sivas'ta lise öğrencisi Sevinçnur Çelik (17), köyde koyunları kovalayarak atletizme başladı. Azmiyle birçok başarı elde etti. Şimdi ise Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

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