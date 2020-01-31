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Eskileri atma yeniden tasarla! Tavadan saat süzgeçten saksı yaptılar...

bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. , evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...



Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...

TAVA SAAT!
Eski tavaları atmayın! Bloganı altında birleşen kadınların tavaları saate dönüştürme fikri çok harika.

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