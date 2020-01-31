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  • 31.01.2020 08:59
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 08:59

'de 28 düzensiz yakalandı

'de , , , Eritre ve uyruklu olmak üzere 28 düzensiz yakalandı. Araçlardaki aramada şişme bulunurken, sürücüler gözaltına alındı.

Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekipleri takip ettikleri ticari kamyonetleri Havsa ilçesinde durdurdu.

Polisten kaçan minibüs ise kovalamaca sonrası yakalandı.

Araçlarda , , , Eritre ve uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Araçlardaki aramada şişme bulundu.

Sürücüler, K.Ö, H.G. ve H.Ç. gözaltına alındı.

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