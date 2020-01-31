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  • 31.01.2020 12:42
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 12:43

'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık'ta yasa dışı yollarla sınırı geçerek Yunanistan'a kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 33 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sınırı geçeceklerdi! Son anda yakalandılar

'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 33 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy sahilinde Afganistan uyruklu 33 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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