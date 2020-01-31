12.4 milyon lira devretti

6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 lira haftaya devretti. 5 bilenler 9 milyon 199 lira, 4 bilenler 169 lira, 3 bilenler ise 14 lira 50 kuruş ikramiye alacak. 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 lira haftaya devretti. 5 bilenler 9 milyon 199 lira, 4 bilenler 169 lira, 3 bilenler ise 14 lira 50 kuruş ikramiye alacak. 4,10,12,20,29,44
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