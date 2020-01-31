Bugünkü
Takvim

12.4 milyon lira devretti

6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 lira haftaya devretti. 5 bilenler 9 milyon 199 lira, 4 bilenler 169 lira, 3 bilenler ise 14 lira 50 kuruş ikramiye alacak.

12.4 milyon lira devretti
6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 lira haftaya devretti. 5 bilenler 9 milyon 199 lira, 4 bilenler 169 lira, 3 bilenler ise 14 lira 50 kuruş ikramiye alacak.

4,10,12,20,29,44

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri12.4 milyon lira devretti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri