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  • 31.01.2020 06:50
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 07:11

Son dakika: İstanbul 'ta bir fabrikada çıktı

Son dakika haberi... 'ta tekstil ürünleri için lastik üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada çıkan , itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Fabrikada hasara neden olan yangının tamamen söndürülmesi için itfaiyenin çalışmaları sürüyor.


Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 232. sokakta bulunan, tekstil ürünleri için lastik üretiminin yapıldığı fabrikanın 3. katında henüz belirlenmeyen bir nedenle çıktı. Durumu fark eden fabrika çalışanları binayı boşaltırken kısa sürede büyüyen alevler ve duman tüm katı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Fabrikada hasara neden olan yangının tamamen söndürülmesi için itfaiyenin çalışmaları sürüyor.

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