Antalya'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çanta, bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, polis, kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı.
Antalya'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çanta, bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, polis, kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı.
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