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  • 30.01.2020 16:02
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 16:07

'da liseli genç kızın arkasından yaklaşıp dehşeti yaşattı!

'da 16 yaşındaki lise öğrencisi 'ın arkasından yaklaşan bir bisikletli, genç kızın çantasını alıp kaçtı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken polis kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çanta, bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, polis, kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı.

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