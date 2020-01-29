Umut olalım

Adana'da Şehmus-Leyla Karahan çifti, 'beyincik erimesi' tanısı konulan çocukları İsmail'i üç ay önce kaybetti. Aynı rahatsızlık 8 aylık bebekleri Umut'ta da tespit edildi. İkinci kez evlat acısı yaşamak istemeyen aile, "Dozu 17 bin euro olan ilaçtan her ay iki kez kullanılması gerekiyor. Ne olur yardım edin" dedi...
- Yaşam
- 29.01.2020
- Gazete
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