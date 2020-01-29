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Bu sefer başardı

'ta yaşayan 28 yaşındaki , kilolarına dur diyemedi. Tam 127 kiloya yükseldi. Sosyal hayatında sorun yaşamaya başlayan genç, zayıflamaya karar verdi. Spor ve diyetle altı ayda 127'den 75'e indi. Yaşama daha sıkı sarıldığını söyleyen Güler, "Artık istediğim elbiseleri giyebiliyorum. Fit bir vücuda sahibim" dedi.

Bu sefer başardı
'ta yaşayan 28 yaşındaki Sefer Güler, kilolarına dur diyemedi. Tam 127 kiloya yükseldi. Sosyal hayatında sorun yaşamaya başlayan genç, zayıflamaya karar verdi. Spor ve diyetle altı ayda 127'den 75'e indi. Yaşama daha sıkı sarıldığını söyleyen Güler, "Artık istediğim elbiseleri giyebiliyorum. Fit bir vücuda sahibim" dedi.

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