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  • 29.01.2020 15:21
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 15:21

'da feci ! TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

'ın karayolunda karşı şeride geçen 35 AU 8245 plakalı TIR 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı. da, 1 kişi öldü, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

, saat 13.30 sıralarında, karayolunda meydana geldi. 'dan Didim yönüne giden Selahattin Gerçek, yönetimindeki 35 AU 8245 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan TIR, karşı şeride geçerek yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki ve ABD uyruklu , bu sırada karayolunda çalışma yapan işçi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Karya Wilson, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Anıl Şahin, Kıvanç Someran ve işçi Hasan Aşıcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.



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