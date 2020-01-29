Bayilerden bilet alan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 29 Ocak Çarşamba tarihli Milli Piyango çekilişleri bugün yapıldı. MPİ tarafından 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste olarak açıklandı. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı bilgileri
29 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , GAZİANTEP-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, MUĞLA-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
668810
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
439635
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
056848 090341 127729 152178 218660 243856
278329 283173 297541 364102 384767 387249
480695 505313 517516 525194 564133 577076
629909 644674
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