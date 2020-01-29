Bayilerden bilet alan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 29 Ocak Çarşamba tarihli Milli Piyango çekilişleri bugün yapıldı. MPİ tarafından 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste olarak açıklandı. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı bilgileri

29 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , GAZİANTEP-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, MUĞLA-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

668810

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

439635

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

056848 090341 127729 152178 218660 243856

278329 283173 297541 364102 384767 387249

480695 505313 517516 525194 564133 577076

629909 644674