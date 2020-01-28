On Numara'da 10 bilen 1 kişi, 580.933 lira kazandı. 9 bilenler 2.747, 8 bilenler 159, 7 bilenler 21, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira 25 kuruş alacak.
1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 31, 34, 41, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 64, 68, 76
1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 31, 34, 41, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 64, 68, 76
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