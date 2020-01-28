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On Numara'da 580 bin lira ’ya

On Numara'da 10 bilen 1 kişi, 580.933 lira kazandı. 9 2.747, 8 bilenler 159, 7 bilenler 21, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira 25 kuruş alacak.

580 bin lira ankara’ya
On Numara'da 10 bilen 1 kişi, 580.933 lira kazandı. 9 2.747, 8 bilenler 159, 7 bilenler 21, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira 25 kuruş alacak.

1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 31, 34, 41, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 64, 68, 76

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