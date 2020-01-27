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  • 27.01.2020 14:51
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 14:51

Son dakika: 'de 62 yakalandı

Son dakika haberine göre 'nin ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 , zeytinlik alanda, jandarma ekiplerince yakalandı.

Zeytinlik alanda yakalandılar! Tam 62 kişi

Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürürken, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlikte, ve Kongo uyruklu toplam 62 yakalandı. 'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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