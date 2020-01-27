Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, akşam saatlerinden sonra Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
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