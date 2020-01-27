Üç aylar, Müslümanlara açılmış bir fırsat kapısıdır. İslam aleminin hasretle yolunu gözlediği üç aylar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, ülfet ve muhabbetin arttığı önemli zaman dilimlerindendir. Allah Resûlü (s.a.s), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır." Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2020 kandil günleri ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte cevaplar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020 KANDİL GÜNLERİ...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takvimine göre, üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.