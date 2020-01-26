Kubbesi çöktü İstanbul Sultangazi'de dün Esentepe Camisi inşaatında, kubbe kısmının tamamlanması için beton döküldü. Bu sırada büyük bir gürültü ile caminin kubbe kısmı içeriye doğru çöktü.

İ stanbul Sultangazi'de dün Esentepe Camisi inşaatında, kubbe kısmının tamamlanması için beton döküldü. Bu sırada büyük bir gürültü ile caminin kubbe kısmı içeriye doğru çöktü. İnşaat çalışmalarına ara verilirken, caminin etrafı tedbir amaçlı güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Neşet Saltaş isimli bir vatandaş, "Harç dökme işi bittikten sonra işçiler öğlen paydosuna çıktı. Daha sonra ağırlığa dayanmadan kubbe çöktü"dedi. TÜM MANŞETLER