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Korkunç paylaşım!

Kadına şiddet tırmandı. Olay geçtiğimiz günlerde 'de yaşandı. Öfkeli koca, eşine işkence yaptığı görüntüleri paylaştı, tutuklandı...

Korkunç paylaşım!
Kadına şiddet tırmandı. Olay geçtiğimiz günlerde 'de yaşandı. Eray D. (27) boşanmak isteyen eşi Rümeysa D.'yi (25) kendisini aldattığını öne sürerek bayıltana kadar dövdü. Bir yandan da cep telefonuyla yaptığı işkenceyi kayıt altına aldı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Eray D. eşinin şikayeti üzerine yakalandı ve tutuklandı. Rümeysa D. tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirildi.



Talihsiz kadının dayak yediği görüntüler da paylaşıldı.



Eray D. tutuklandı.



Rümeysa D. kadın sığınma evine yerleştirildi.


YUNUS EMRE KAVAK

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