Korkunç paylaşım!

Kadına şiddet tırmandı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Eray D. (27) boşanmak isteyen eşi Rümeysa D.'yi (25) kendisini aldattığını öne sürerek bayıltana kadar dövdü. Bir yandan da cep telefonuyla yaptığı işkenceyi kayıt altına aldı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Eray D. eşinin şikayeti üzerine yakalandı ve tutuklandı. Rümeysa D. tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirildi.
Talihsiz kadının dayak yediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Eray D. tutuklandı.
Rümeysa D. kadın sığınma evine yerleştirildi.
YUNUS EMRE KAVAK
Talihsiz kadının dayak yediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Eray D. tutuklandı.
Rümeysa D. kadın sığınma evine yerleştirildi.
YUNUS EMRE KAVAK
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